Concursos federais têm salários de até R$ 16,6 mil

O ano de 2018 promete trazer boas oportunidades para os concurseiros, e o mês de janeiro já começou com a abertura de inscrições para três concursos esperados. Na última terça-feira, começaram as inscrições para os processos seletivos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Brasil Petróleo (Petrobras) e da Petrobras Transportes (Transpetro). Os três oferecem no total 4.503 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro reserva.

O concurso da Abin é uma das novidades mais esperadas do ano, já que o órgão não abre editais para concurso há sete anos. A agência de inteligência do governo federal lança 300 vagas de nível médio e superior, com remunerações de até R$ 16.620,46. As inscrições vão até 31 de janeiro no site da Fundação Cespe.

Para quem está se preparando para o concurso, o fundador da startup de educação EduQC, Victor Maia, recomenda que se construa uma base sólida nos assuntos mais recorrentes no certame. "Lógica é um assunto que cai muito, e as pessoas costumam fugir porque têm dificuldade, mas quem consegue estudar o básico garante pelo menos as questões mais fáceis", recomenda Maia.

Com base no edital, a startup aposta em uma prova com mais ênfase nos conceitos iniciais de inteligência do que em legislação específica, diferente do último concurso da instituição. "Esse é um certame que exige foco total. Quem está se preparando precisa se dedicar de forma redobrada", conta o ex-oficial da Abin Carlos Tomé, que hoje é coordenador da Máquina de Aprovação, programa da EduQC de preparação para concursos. Ele está criando conteúdo teórico e questões específicas para a Abin na plataforma.

A Máquina de Aprovação utiliza a inteligência artificial para medir os conhecimentos dos candidatos e elaborar um plano de estudos personalizado, levando em conta também o tempo que eles têm disponível. A plataforma também possui a opção de calcular em qual cargo o aluno tem maior probabilidade de passar, auxiliando na decisão.

Os concursos da Petrobras e da Transpetro estão com as inscrições abertas até 30 de janeiro, e oferecem, respectivamente, 672 e 3.531 vagas no total. As provas da Transpetro e da Petrobras serão aplicadas novamente pela Fundação Cesgranrio, e para o professor Alan Vinicius, do Acerte Concursos, o fato de existir uma tradição na elaboração das provas pela mesma banca beneficia os candidatos. "Assim é possível observar os assuntos mais recorrentes em cada matéria, e ajustar seus estudos de acordo com o perfil da banca e da instituição", conta.

Para quem vai prestar vários concursos, uma opção é focar em certames da mesma banca, como sugere o professor Roberto David: "Os perfis de prova de cada banca são muito diferentes, então escolher uma é uma forma de direcionar os estudos", conta. O professor recomenda também que os estudantes estejam em dia com a base comum de assuntos dos concursos escolhidos, para estarem preparados antes de os editais saírem.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

