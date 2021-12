Concursos da PM, da Receita e do STF estão entre os mais cobiçados

A crise econômica tem levado as pessoas a procurarem a estabilidade financeira dos concursos públicos. Professor de cursinho preparatório para os exames, Joshué Ferreira, atribui a busca, ao fato de a carreira pública ser segura e estável. Para ele, os concursos mais esperado, este ano, são os da Polícia Militar para os cargos de soldado e CFO (Centro de Formação de Oficiais). No curso Opção, onde Ferreira ensina, as turmas já possuem cerca de 1200 candidatos. Apesar da concorrência, o professor avalia que vale a pena apostar na seleção.

“Os concursos oferecem mais de duas mil vagas, com chance de contratar mais. Sem contar com os desistentes, os que saem e os que passam, mas não estão aptos. Pode ocorrer de ser chamado até três vezes o número das vagas”, pontua.

Além da PM, outros concursos como o do Superior Tribunal de Justiça (STF), Receita Federal, Embasa e Auditor Fidcal também são bastante esperados pelos concurseiros.

O advogado da União e colunista de A TARDE, Waldir Santos, observa que, pela proximidade dos conteúdos, os candidatos têm a possibilidade de estudar para ambos os cargos. “O candidato precisa se organizar e identificar conteúdos em comum, como português e redação, por exemplo. A partir da divulgação do edital, ele se concentra em estudar para as específicas”, diz Santos.

Ferreira complementa: “O que acontece é que os alunos dedicam mais tempo à disciplina de direito, que, apesar de ser muito importante, não tem tanto peso quanto a redação, por exemplo. É preciso avaliar qual disciplina oferece mais projeção para a vaga”.

Prestes a fazer o quarto concurso, o estudante de engenharia mecânica Paulo Filipe Rocha, 19, estuda para o CFO. “Eu tenho essa vontade de servir à sociedade desde criança e, além disso, o concurso traz uma segurança financeira que a gente não tem, então me dedico a estudar”, disse.

Concursos mais esperados em 2017

Auditor fiscal - O último certame aconteceu em 2004, para o cargo de Auditor Fiscal. O novo concurso estava proposto para 2016. Como não ocorreu, é provável que fique para este ano

IBGE - Outro concurso bastante esperado por quem pretende fazer carreira pública é o do IBGE. O certame deveria ter ocorrido ano passado, mas foi suspenso

Receita Federal - O último concurso foi em 2014, então é possível que haja um novo certame no segundo semestre de 2017

STF - Expirado em março do ano passado, o concurso do Supremo Tribunal Federal deve manter a tradição do órgão em não demorar na realização de concursos, logo, tudo indica que o próximo virá este ano

Embasa - O último certamen foi em 2015 e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi contratado como organizador do próximo concurso da empresa, que deve acontecer este ano

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

