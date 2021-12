Concurso para perito da Polícia Civil tem 130 vagas

O edital de convocação para o concurso de perito da Polícia Civil será publicado nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial. Serão oferecidas 130 vagas com salários que variam de R$ 3.047,14 a R$ 9.173,31 para os cargos de perito criminalístico (40), perito médico-legal (60), perito odonto-legal (10) e perito técnico (20), sendo 5% reservadas a pessoas com deficiência.

As vagas serão distribuídas entre seis regiões - Recôncavo (21), Chapada (20), Mata Sul (26), Nordeste (23), Oeste (20) Planalto (20).

A remuneração para os cargos de perito criminalístico, médico-legal e odonto-legal em início de carreira pode chegar a R$ 9.173,31, incluindo vencimento básico, Gratificação de Atividade de Polícia Jurídica (GAPJ I) e vantagens relativas à jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para o cargo de perito técnico, a remuneração inicial, formada por vencimento, Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ I) e vantagens para 40 horas, chega a R$ 3.047,14. A jornada mínima para as carreiras é de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas através do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização concurso.

