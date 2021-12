Concorra a uma das 43 chances do Simm

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) tem vagas para o ensino fundamental nas áreas de serralheiro de alumínio e ajudante (3), auxiliar de operador de sonda rotativa (5), empregado doméstico (1), mecânico de automóvel (2), operador de maçarico - temporário (10) - e repositor de mercadoria (1).

Já os cargos para o nível médio são de ajudante de farmácia (5), auxiliar de recepção (5), garçom - temporário (5) -, recepcionista de hotel - temporário (5) - e técnico de copiadora (1).

Para concorrer a uma das chances, é preciso ir aos postos do Simm (Comércio, Cabula, Cajazeiras ou Boca do Rio), levando o número do PIS ou NIS, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade.

