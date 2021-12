Compromisso, determinação e disciplina podem garantir vaga

"Acreditar em seu potencial". Esse é o conselho que a ajudante de garçom do Hotel Deville, em Itapuã, Carine Sanches, de 27 anos, se deu e oferece a todos que querem aproveitar o período de contratações temporárias do verão para garantir uma vaga efetiva no quadro de funcionários de qualquer empresa. "Se eu não acreditasse no que eu posso fazer, que poderia ser contratada, eu não estaria aqui", comenta.

Carine passou um ano prestando serviço ao hotel como funcionária extra, convocada apenas em eventos e comemorações, até que no final do ano passado foi efetivada na empresa. "No Natal do ano passado eu era extra, no deste ano eu já sou funcionária da casa", comemora a jovem, que agora almeja crescer na empresa e se tornar maitre, profissional que se responsabiliza pelo planejamento das rotinas de trabalho em restaurantes, hotéis, bares e estabelecimentos similares.

Já o garçom do Restaurante Caranguejo de Sergipe da Pituba, Sidnei Viana, de 33 anos, acredita que o segredo para realizar um bom trabalho é ter paciência e bom relacionamento com os clientes. "O cliente gosta de atenção. Os que frequentam muito a gente acaba criando até amizade. Isso gratifica", diz. Viana trabalhou cerca de sete meses como extra para o restaurante até que, em outubro do ano passado, foi efetivado na empresa para suprir a demanda da temporada.

O proprietário da rede de restaurantes Caranguejo de Sergipe, Júlio Calado, acredita que o bom funcionário deve ser valorizado. "O profissional que mostrar interesse e desenvolver um bom trabalho a gente não vai deixar ir embora", diz.

Preparação - Garantir a efetivação do emprego temporário é a vontade da maioria dos candidatos. Por isso é preciso não perder o foco e se preparar. É o que recomenda o gerente da unidade central do SineBahia, serviço de intermediação e qualificação de mão de obra do Estado, Moisés Frutuoso. "É preciso ter postura profissional, observar a cultura organizacional da empresa. Tem que oferecer "algo a mais". Mostrar que tem vontade de aprender e inovar", explica o gerente do SineBahia.

Para quem vai trabalhar no setor de comércio e serviços, Frutuoso alerta que a habilidade comunicativa é um ponto forte e deve ser trabalhado. "Quem vai trabalhar com o público tem que ser um profissional atencioso, prestativo", explica.

O gerente do SineBahia diz ainda que "a permanência no trabalhado não é decidida apenas pelas habilidades técnicas". Segundo ele, a questão comportamental do funcionário temporário é definidora para a efetivação e ver no trabalho temporário uma chance que não deve ser desperdiçada, já que dos candidatos às vagas temporárias ofertadas no período do verão, 15% deles acabam ficando na empresa.

"É uma grande oportunidade do candidato exibir seu potencial, sua garra e mostrar que quer garantir a vaga", diz. Especialista em acompanhar recrutamentos, Frutuoso diz que, na Bahia, não faltam candidatos com domínio técnico. "Não há apagão da mão de obra, mas, muitos candidatos são desclassificados pelo comportamento", diz.



