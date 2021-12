Comércio eletrônico tende a crescer e se fortalecer este ano

O superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado, considera que o comércio eletrônico (e-commerce) é um setor em crescimento contínuo. “É uma tendência que irá perdurar e se fortalecer em 2017”, afirma.

Segundo o Sebrae, a crescente demanda por itens disponibilizados em lojas online faz com que esse nicho de mercado se fortaleça cada vez mais se comparado ao crescimento de vendas nas lojas físicas.

Ainda de acordo com um relatório feito pelo Sebrae, baseado em estudos recentes, 58% dos compradores estão dispostos a adicionar itens no carrinho virtual para atingir as cotas exigidas para o frete grátis nos sites de compra.

Geração Millenium

O relatório do Sebrae também recomenda que os empreendedores prestem atenção aos jovens consumidores, especialmente a chamada Geração Millenium, o público entre 18 e 35 anos, que cresceu sob o impacto da internet.

O Sebrae avalia que as empresas terão que enxergar esses jovens cada vez mais como clientes em potencial, entender como eles pensam e criar produtos para esta geração.

Uma pesquisa realizada em 2015 pela Desk.com mostra, por exemplo, que essa geração quando procura o SAC de uma empresa pelas redes sociais espera obter uma resposta em até 10 minutos.

