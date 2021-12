Comércio eletrônico já ajusta sites de olho na Black Friday

Cerca de 763 mil pedidos foram realizados em lojas online na Black Friday do ano passado, resultado 17% maior que em 2015, segundo o Ebit, empresa internacional pioneira na realização de pesquisas sobre o comércio eletrônico. Na expectativa de que o ritmo de crescimento seja mantido na edição deste ano, marcada para o dia 24 de novembro, empreendedores investem em estratégias que visam à otimização das plataformas de e-commerce.

Focada na criação, gestão e reparo dos sistemas de lojas online de Salvador, a agência de marketing digital Inove Criações Web começou a preparação para atender os empresários que pretendem ofertar descontos na Black Friday. Entre os motivos da procura pelo serviço da empresa existe a preocupação do lojista em evitar problemas como a lentidão no processo de compra, dificuldade na atualização de estoque e queda do site.

"A utilização de um servidor de hospedagem de qualidade é muito importante, pois durante os períodos promocionais o site costuma ter um aumento de até 90% na quantidade de acessos simultâneos, fato que pode causar lentidão ou até mesmo a indisponibilidade da plataforma", explica o publicitário Gilmar Silva, dono da Inove.

Para que o e-commerce suporte o aumento de acessos com a velocidade e segurança necessária para a satisfação dos consumidores, Silva afirma que o lojista precisa investir na instalação do certificado digital SSL, ferramenta que faz com que as informações inseridas pelo cliente sejam criptografadas e possam circular de forma sigilosa.

Comunicação

Após garantir a segurança e a funcionalidade das plataformas digitais, os empreendedores começam a planejar as estratégias de comunicação que serão utilizadas na Black Friday. Dentre os artifícios de venda para a data, a customização do site e o uso de frases de efeito são aplicados na divulgação das promoções.

"É fundamental ter a comunicação 100% focada para a Black Friday. Dentro do objetivo, vale customizar o site com o tema, acrescentar banners e selos que levem para um produto da promoção, além de ambientar as redes sociais com a data. Outro lance bacana é criar chamadas como "ainda dá tempo", "última chance" e "só hoje", elas podem ajudar a encurtar a tomada de decisão do seu cliente", conta Silva.

Apesar de a maioria das empresas do e-commerce fechar parcerias com as prestadoras de serviços em tecnologia da informação (TI), responsáveis pelas atualizações da infraestrutura digital, nem sempre a plataforma fica 100% pronta para a demanda de eventos promocionais. Nesse caso, o empreendedor precisa ficar atento para não perder vendas com a lentidão do site. "A parceria com o profissional da TI tem ser próxima, fazer parte do cotidiano da loja online", diz Anderson Teixeira, analista técnico, na Bahia, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA).

"Caso, entretanto, o sistema não fique pronto até a data da Black Friday, é importante pensar em alternativas como o marketing place, onde o empreendedor pode alugar espaços virtuais mais preparados para as vendas", explica

A gerente Shiza Naderi, do e-commerce de roupas e acessórios femininos Aquamar, já iniciou o processo de atualização de sistema para a Black Friday. Acrescido ao processo de mudança da plataforma, o aumento da equipe de vendas e a revisão dos fornecedores são estratégias pensadas para a data. "Estamos falando de um evento importante para o e-commerce. Por isso, foram feitas mudanças que visam facilitar a navegação no site", ressalta Shiza.

