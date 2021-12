Comércio deve ter corte de mais de 250 mil postos, diz CNC

Projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicam que o nível de emprego no comércio varejista deverá cair 3,3% até o final do ano, significando um corte de cerca de 253,4 mil empregos com carteira de trabalho assinada em todo o país. As projeções foram baseadas em dados mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

A queda deve superar a de 2015, quando o setor varejista fechou 2,3% dos postos de trabalho, ou 179,9 mil vagas formais, segundo a Confederação. No ano, a redução do número de empregados no varejo em relação ao mesmo período de 2014 se deu somente a partir de agosto, quando as vendas já acumulavam recuo de 5,2% na mesma comparação.

Já nas vendas, as projeções da entidade indicam que ao longo deste ano o volume comercializado deverá recuar 8,3%, queda levemente menor que a do ano passado, de 8,6%.

