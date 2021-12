Comércio deve contratar 155 mil temporários no fim de ano

Os interessados em conquistar um lugar no mercado de trabalho devem ficar atentos nesta época do ano, em que já estão sendo feitas contratações temporárias no comércio, com incorporação de mão de obra extra nas lojas para dar conta da demanda que cresce com as festas de fim de ano.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP) calcula que serão criados 155 mil postos neste período em todo o território nacional, 5% mais do que no ano passado. Segundo a entidade, 15% deste contingente devem ser efetivados após o Natal e o Ano Novo. Para transformar a vaga temporária em permanente e realizar o sonho do emprego estável, a recomendação é dedicar-se e levar a sério a oportunidade.

"O candidato deve considerar a oportunidade temporária como se fosse efetiva, pois existe chance real de contratação", diz Carmen Cavalcanti, sócia-diretora da consultoria em recursos humanos Rhaiz RH. Ela ensina que é importante comunicar ao chefe o interesse em ser efetivado e, ainda, pesquisar e aprender o máximo possível sobre a loja na qual vai trabalhar.

Carmen ressalta que jovens sem experiência também têm chances de serem chamados para uma vaga temporária no fim de ano. "Alguns lojistas preferem contratar pessoas sem experiência e treiná-las. Vai depender da necessidade de cada loja."

A assessora econômica da FecomercioSP, Fernanda Della Rosa, confirma que este é um bom momento para quem quer ganhar a primeira assinatura na carteira de trabalho. "Geralmente [a mão de obra temporária] é uma mão de obra que não vem capacitada. Precisa de treinamento, adaptação ao negócio", diz Fernanda.

Para ela, as características do temporário são interessantes para o empresário. "Ele [temporário] vem com uma expectativa muito grande de ser admitido. Portanto, vai querer mostrar seu trabalho, mostrar desempenho. Pode ocorrer até a substituição de um empregado que não estava indo tão bem [por um temporário]. É uma oportunidade muito boa para quem está entrando no mercado de trabalho."

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista), Antônio Augusto de Morais, dono de uma rede de lojas de artigos esportivos em Brasília, faz contratações temporárias todos os anos e destaca que sempre ocorrem efetivações. De 2012 para 2013, a expectativa é que 20% dos 6 mil temporários a serem contratados no Distrito Federal ganhem uma vaga permanente. "Para ser contratado, é importante gostar do trabalho, ter bom desempenho e apresentar resultados para a empresa."

De acordo com Morais, em geral as contratações começam no mês de outubro, nas grandes redes, e na segunda quinzena de novembro, nas lojas menores. Até a primeira semana de dezembro, ainda são feitas entrevistas e seleções. O presidente do Sindivarejista informa que as exigências mínimas feitas aos candidatos costumam ser ter 18 anos ou mais, segundo grau completo e noções de informática.

O vendedor Isaac Castro Montalvão, de 28 anos, ingressou como temporário em uma das lojas de Morais em novembro do ano passado e acabou sendo efetivado. Isaac estava desempregado há seis meses quando se candidatou à seleção para o fim de ano. Ele conta que o interesse demonstrado pelo trabalho foi decisivos para sua contratação.

"Eu já tinha experiência no varejo, mas não no segmento de esporte. Acho que fui contratado porque tive dedicação, força de vontade. Também tenho facilidade de expressão, gosto de vendas. É importante procurar [emprego] em uma área em que você se destaque, realmente goste", opina.

