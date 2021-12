Começa nesta segunda-feira Semana do MEI

O Sebrae realiza desta segunda-feira, 2, até o próximo sábado, 7, a Semana do MEI, que conta com capacitações e orientações específicas para o Microempreendedor Individual (MEI). Neste ano, o evento que acontece em todo o país tem como prioridades combater a inadimplência na categoria, prover o MEI de informações financeiras, principalmente de como se adequar ao fisco, e de como realizar a declaração anual de faturamento, cujo prazo termina dia 31 de maio.

Todos os estados vão aderir à semana do MEI - estima-se que mais de mil cidades terão atividades no período. Na Bahia, o Sebrae oferece 14.279 vagas em palestras e oficinas. Dessas, 4,5 mil são em Salvador, no Shopping da Bahia, com tenda no estacionamento e palestras nas salas do UCI Orient. O horário de atendimento acompanha o funcionamento do shopping, das 9h às 22h. Confira programação completa no site da instituição.

Durante a ação, a instituição espera realizar mais de 8 mil atendimentos a empreendedores em todo o estado. Para quem quer participar de palestras ou oficinas, é indicada inscrição na Central de Relacionamento do Sebrae, no 0800 570 0800, ou pelo site www.ba.sebrae.com.br.

Na RMS e no interior baiano

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), há cerca de 400 vagas de capacitações disponíveis para os municípios de Camaçari, Dias D'Ávila, São Sebastião do Passé e Alagoinhas. Em Lauro de Freitas, haverá atendimento, orientações e oferta de serviços no ponto de atendimento do Sebrae no município. No interior, a programação será realizada pelas unidades regionais do Sebrae, localizadas em Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Irecê, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Além do Shopping da Bahia e do UCI Orient, o evento tem como parceiros a Previdência Social; a Receita Federal; a Caixa Crescer; a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM); a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia/Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (Fapesb/Secti), e a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental/Secretaria de Saúde (DIVISA/Sesab).

