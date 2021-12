Com uma ideia na cabeça e dinheiro no bolso, empreendedores vão à luta

Apostar em uma ideia e ter coragem para tirar o negócio do papel é para poucos. Ideias inovadoras não surgem do nada, mas de muito trabalho de empresários que, geralmente, buscam soluções em que ninguém havia pensado antes. Para dar certo, é preciso ter a coragem de apostar em algo que ninguém nunca fez e ter os recursos suficientes para começar e sobreviver. As dificuldades compensam para sair na frente dos concorrentes e se transformar em referência.

Foi buscando uma solução para o tempo que os clientes gastam em lojas de conveniência que Vladimir Ornelas e seus três sócios criaram a Fast Conveniências, uma loja que funciona como um drive through, na Pituba, em Salvador. Semelhante a um drive through de alimentos, na loja o cliente preenche a lista de pedidos no local, ou no site, e no final do percurso suas compras são entregues, sem precisar sequer estacionar.

A loja abriu este ano, mas, para fazer a ideia funcionar, foram mais de dois anos de aprimoramento. Com experiência em setores de qualidade de indústria, o empresário sabia que precisava de muito planejamento para que os produtos chegassem aos clientes de forma rápida, para honrar o nome “loja de conveniência”.

“Para conceber algo novo é preciso analisar todos os detalhes e tentar encontrar as dificuldades para poder achar soluções. Tem que prospectar alternativas, e isso leva tempo, porque é como tentar achar soluções para problemas que não existem, porque o negócio é extremamente novo”, afirma Vladimir Ornelas.

Um dos desafios para quem tem uma ideia original, nunca antes implantada, é a legislação. Uma loja de conveniência drive through é comércio de alimentos? Ou é outra coisa? Os sócios tiveram dificuldade em conseguir a licença para funcionamento nos órgãos competentes. Foram muitas reuniões com a prefeitura até conseguirem a liberação.

Para o analista do Sebrae Bahia Leandro Barreto, a inovação tem que ser uma meta para todas as empresas, especialmente para as pequenas. “As grandes empresas têm estruturas específicas para a inovação. A maioria delas com departamentos inteiros ou projetos de cooperação. Nas pequenas, a inovação pode começar com se incomodar positivamente todos os dias, buscando fazer o melhor e entregar de forma diferente”, afirma o especialista.

Ele cita os restaurantes por quilo como um exemplo de uma ideia inovadora simples no setor de serviços que depois acabou de transformando em um modelo tradicional. “Geralmente associamos a inovação à tecnologia, mas percebemos que em serviços é muito mais rara e mais difícil porque é uma mudança do modelo de negócios”, afirma Leandro Barreto.

Público potencial

Nos setores e produtos mais tradicionais ainda é possível usar a criatividade e inovar. O empresário Bráulio Barreto decidiu que iria transformar a simples pipoca em uma opção de lanche, ou sobremesa, refinada. Foi assim que surgiram Las Palomitas, uma marca de pipocas gourmet que usa ingredientes como macadâmias, açúcar mascavo e chocolate 50% cacau para cativar os clientes.

Criar um produto foi um desafio, segundo Bráulio, mas, como toda ideia nova, é preciso ter certeza de que sua ideia tem um público potencial.

“Tive o cuidado de testar o produto com o público. E foi uma recepção muito boa. Embarquei no movimento de feiras ao ar livre, em locais onde o público está mais receptivo a experimentar novidades”, afirma. Como o seu produto é mais caro do que a pipoca tradicional, ele investe em segmentação, atraindo um público que preza pela qualidade dos ingredientes e está disposto a pagar mais caro.

Para inovar, no entanto, além do tempo e dedicação dos empresários, ainda é preciso ter recursos. A falta de capital para investimento pode deixar uma boa ideia incompleta e frustrar as expectativas. O analista do Sebrae Bahia Leandro Barreto afirma que é importante que os empresários busquem apoio, investidores ou agências de fomento para tentar viabilizar novas ideias. Um dos exemplos são os editais para a inovação que o Sebrae Bahia lança com periodicidade.

Em um desses editais, a empresa Exitum Consultoria foi contemplada com a participação no Sebrae Tec. Um investimento que, apesar de insuficiente, ajudou a empresa a dar continuidade com o projeto Wxeq, um sistema integrado de logística criado pelo empresário Jorge Silva.

Trabalhando há 14 anos no setor, Jorge identificou algumas lacunas em questões de segurança e comunicação entre os diversos integrantes de um sistema de distribuição. A busca por uma solução para um problema antigo no setor foi o que o motivou a criar um sistema completamente novo. Os próximos passos estão em divulgar o produto e buscar investidores. “Eu conhecia o setor há 20 anos e tenho contato nesse mercado. Isso me deu a ambiência necessária para acreditar e fazer. Você precisa confiar e acreditar na sua ideia para ter coragem de investir”, afirma Jorge Silva.

Inovação em toda empresa

Novas ideias - As novas ideias não surgem do nada, ou em um momento de inspiração do empresário, mas sim de um trabalho constante de pensar em novos produtos, soluções e formas de servir ao cliente

Setores - Inovação não é sinônimo de tecnologia. É possível inovar em qualquer setor, com a tentativa constante de pensar em como melhorar o negócio

Desenvolvimento - Ter novas ideias é necessário, mas não é suficiente. É preciso tempo e investimento para transformar uma boa ideia em um negócio consumado com um diferencial competitivo

Adaptação - As ideias não podem ser escritas em pedra. Se algo não funciona da ideia original, é preciso criatividade e desapego para seguir em frente, adaptar ou até desistir de uma ideia que não está dando certo

Resiliência - Muitas ideias de sucesso foram rejeitadas ou menosprezadas. Tenha autoconfiança para testar a ideia com o público e acreditar que o negócio pode dar certo

Ajuda - Editais de fomento e inovação podem ser essenciais para um empurrão no início do negócio

