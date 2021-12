Com perfil de preços baixos, outlets crescem mesmo na crise

Inspirados no conceito de estabelecimentos comerciais norte-americanos, os outlets – centros de compra que vendem produtos com desconto – chegaram ao Brasil na década de 90. Durante os últimos anos, o empreendimento passou por transformações. O salto do setor, no entanto, chegou com a instabilidade da economia brasileira.

De acordo com a Associação Brasileira de Outlets (About), consultoria especializada no segmento, nos próximos três anos o número de outlets deve dobrar no país. Ao fim de 2019, a expectativa é que o Brasil tenha 22 outlets, dez a mais do que a quantidade atual.

"A crise econômica favorece esse tipo de setor porque os consumidores estão buscando preços em conta", diz o superintendente do América Outlet, de Feira de Santana, Marcelo Santos.

Os outlets, por questões estratégicas, não são construídos nos centros, costumam ficar nas rodovias ou nas periferias das grandes cidades, por isso o nome outlet, que em inglês significa saída. "Automaticamente é um centro de compra que vai ter baixo custo de ocupação e operação para os lojistas. Por conta disso, oferecemos descontos aos clientes durante o ano todo", completa o superintendente.

Em Salvador e região metropolitana, existem dois empreendimentos desse segmento, o Outlet Premium, localizado na Estrada do Coco, e o Outlet Center Bahia, no bairro do Uruguai.

O Outlet Center Bahia surgiu há cerca de 20 anos. Atualmente, o centro comercial possui 11 mil m² e reúne cerca 244 pontos de venda. Diferentemente dos tradicionais shopping centers, esse centro comercial possui apenas lojas, banheiros, praça de alimentação e estacionamento. "Dispensamos o luxo dos shopping centers para não encarecer o condomínio", conta a diretora Rosema Maluf.

No Bahia Outlet Center, cada condomínio custa R$ 40, por metro quadrado (m²). Já no América Outlet, no município de Feira de Santana, cada m² custa R$ 35.

Todas as classes

Comerciante de roupas, Nilza Andrade chegou ao outlet do Uruguai há cerca de 11 anos. A proprietária da loja conta que de lá para cá houve muitas mudanças no setor. "O número de shoppings aumentou, mas temos os clientes fiéis porque continuamos praticando a política do menor preço. Além disso, nós não cobramos estacionamento". conta, dizendo que sempre conseguiu lucrar.

A About prevê a inauguração de mais quatro empreendimentos no ano que vem. Segundo a associação, a projeção é que essas aberturas dominem o faturamento do setor em 40% no próximo ano, para R$ 4,5 bilhões. Para o superintendente do América Outlet esse crescimento está acontecendo porque as pessoas começaram a reconhecer o empreendimento. "Atraímos consumidores de todas as classes", fala.

Ele diz ainda que, para atrair mais pessoas, os centros comerciais também começaram a pensar em investir nas ações de entretenimento. "O primeiro lugar em que instalamos roda-gigante e carrossel foi no estado da Bahia. O objetivo é que o outlet se torne um espaço familiar", completa.

Além disso, com a aderência dos produtos vendidos nesses centros comerciais, os lojistas começaram a produzir linhas de vestuário específicas para o segmento. "Quando os outlets surgiram, a sacada era comprar roupas de marca fora do shopping, mas a demanda aumentou e começamos a produzir roupas para atender esse público", explica.

Na Bahia, o gerente do América Outlet diz não prever construção de empreendimento no próximo ano. "Não temos projetos na Bahia, mas temos para outros locais do Nordeste", diz.

