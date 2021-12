Com calor de mais de 30 graus, até bermudas são liberadas

Publicitário, jornalista, arquiteto, professor. médico, economista, advogado, contador. Seja qual for a área de atuação, o profissional minimamente preocupado com a auto-imagem - e o destino da carreira - tem de cuidar da aparência. Imediatamente, da roupa que veste no trabalho. Mas é verão e dar expediente "todo engravatado" ninguém merece, não é mesmo? Qual a melhor maneira, então, de conseguir um "visual padrão", porém mais confortável?

Neste início de ano, no Rio de Janeiro - termômetro marcando 40 graus -, um grupo de jovens publicitários criou uma campanha na internet a favor do uso de bermuda no serviço. Chamado "bermuda sim", o objetivo da iniciativa é, segundo os autores, conseguir o apoio de empregadores a favor da causa e chamar atenção para a "realidade brasileira".

A despeito do bom-humor do tema, porém, o site (bermudasim.com.br) traz dez "bermudamentos", espécie de manual de uso visando evitar "foras". Entre eles: só vale a partir de 29,8 graus; é proibido usar floral; não pode camiseta regata; nada de ir para reunião com a peça; short de surf (e time de futebol) não é bermuda.

Sócio-diretor da Viamídia Publicidade, Alan Abreu conta que faz algum tempo foi permitido o uso da vestimenta (bermuda) para a equipe de criação da agência, às sextas-feiras. "Mas se vier (trabalhar de bermuda) na segunda, não vai voltar para casa. O conforto da roupa estimula a criatividade".

Etiqueta corporativa - Também não desespere caso não ganhe o suficiente para só andar na "pinta". Segundo os especialistas, o fundamental é manter sempre o bom-senso. "É preciso tomar cuidado para não se expor e evitar constrangimentos. A etiqueta corporativa deve ser seguida sempre, independentemente da vontade de São Pedro", diz a consultora de RH, Cíntia Bortotto.

Segundo Cíntia, nesses dias mais quentes, a sugestão é que homens usem calça social escura e camisa branca. Enquanto as mulheres: calça preta, regata (não decotada), sandálias (se permitido) e "casaquinho" de tecido leve e manga três quartos. "É importante observar a cultura de vestimenta da empresa. Tenha cuidado e siga o padrão estabelecido para fugir das gafes corporativas", afirma.

De acordo com a gerente de RH da Catho, Angélica Nogueira, apesar do clima variar de acordo com a região, "o profissional precisa entender que a boa aparência e comportamento, varia em cada empresa. "Em um ambiente mais conservador, por exemplo, o uso de roupas sociais pode ser mais indicado. Já em uma empresa mais moderna, jeans e camisa é mais usual", afirma Angélica.

