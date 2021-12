Coelba promove formação de eletricistas mulheres na Bahia

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) promove nesta terça-feira, 19, o primeiro curso voltado exclusivamente para formar mulheres eletricistas. Às 14h, será realizada uma aula inaugural para as 100 alunas selecionadas. A formação vai capacitar as estudantes para exercer atividades em instalações elétricas prediais e nas redes de distribuição de energia.

Conforme a Coelba, o objetivo da capacitação é o de incentivar a formação de mulheres para atuarem em uma profissão vista pela sociedade como prioritariamente 'masculina'. O projeto, promovido em parceria com o Senai Bahia na capital e no interior do estado, é gratuito. Em Salvador, as aulas serão realizadas no Senai Dendezeiros.

As alunas serão divididas em quatro turmas, com 25 estudantes em cada uma. O curso possui aulas teóricas e práticas, com duração de seis meses e carga horária de 596 horas. A Escola de Eletricistas para Mulheres conta também com a parceria do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) vai oferecer de forma gratuita a carteira Nacional de Habilitação para as mulheres que concluírem o curso de eletricista. Há também o apoio da Pracatum, Fábrica Cultural, Bloco Afro Olodum, Associação das Comunidades da Mata Escura e Calabetão (Acopamec) e Movimento Cultural do Subúrbio.

A Escola de Eletricistas da Coelba já funciona para um público misto em 11 municípios baianos (Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Itaberaba, Ribeira do Pombal, Bom Jesus da Lapa e Guanambi). Com atividades iniciadas em 2018, a Escola já formou 326 novos eletricistas. Um total de 264 destes profissionais já foram contratados pela Coelba. Estão previstas, para 2020, 35 novas turmas.

