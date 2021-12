Clube de compras inscreve para vagas de emprego no Nordeste

O Sam's Club, clube de compras do Walmart Brasil, está com inscrições abertas para vagas de emprego em todas as suas unidades no Nordeste. Assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, refeição no local, vale-transporte e participação no lucro da empresa são alguns dos benefícios oferecidos pelo grupo.

Entre os cargos disponíveis, estão operador de caixa, repositor, auxiliar de perecíveis, fiscal de prevenção de perdas, operador de loja, empacotador e promotor de vendas. Para concorrer às vagas é necessário ensino médio completo ou cursando, além de vivência no varejo.

Os candidatos aprovados no processo de seleção participarão de treinamento teórico e prático. Na Bahia, os interessados devem encaminhar o currículo para o email aslopes@wal-mart.com ou entregar diretamente no balcão de atendimento do Sam's Club Salvador, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3410.

adblock ativo