Circo Picolino inscreve em curso de iluminação

Estão abertas as inscrições para o curso de iluminação oferecido pelo Circo Picolino aos sábados, das 9h às 14h. Com foco na iluminação de espetáculos e eventos, o curso tem vagas limitadas e a mensalidade custa R$ 50.

As aulas serão ministradas durante de três meses, apresentando uma visão geral da iluminação cênica, sua história e o desenvolvimento dos equipamentos e das lâmpadas.

As inscrições devem ser feitas na sede do Circo Picolino, no bairro de Pituaçu. O início das aulas está previsto para o dia 25 de maio de 2013. Não é exigido pré-requisito, apenas que os participantes sejam maiores de 16 anos.

