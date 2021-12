Cielo busca trainees de todas as idades

A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na América Latina, lança a 11ª edição do Programa de Trainee. Este ano, a companhia abre as inscrições para pessoas de todas as idades com formatura entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, independentemente da universidade e curso. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro com etapas online, videoentrevista e etapa presencial, pelo site https://99jobs.cc/traineecielo2020. Todos os selecionados vão trabalhar na sede da Cielo, em Alphaville (Barueri - SP), a partir de janeiro de 2020. O salário é de R$ 6,3 mil mais benefícios.

