CIEE alerta para erros no curriculum vitae

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) faz um alerta para a quantidade de erros de português nos currículos que têm inviabilizado contratações.

O currículo precisa reunir informações claras e diretas sobre qualificação profissional, formações complementares e experiências profissionais anteriores.

"Para isso, a utilização de maneira correta da nossa língua é fundamental”, pontua a supervisora de desenvolvimento humano e organizacional do CIEE, Juliana Malaquias. A recomendação é acessar os cursos online gratuitos do CIEE Saber Virtual, que podem ser conferidos após cadastro no Portal CIEE.

