CIEE abre 5 mil vagas de estágio na Bahia até fevereiro

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) estima abertura de cinco mil vagas de estágio na Bahia, até o final de fevereiro de 2014, para diversos cursos. Das vagas, 3 mil se localizam na Região Metropolitana de Salvador e as demais estão distribuídas pelas cidades do interior.

Segundo informou o CIEE, o aumento das oportunidades ocorre nesta época do ano para reposição de vagas em empresas e órgãos públicos, já que muitos contratos vencem, coincidindo com a formatura de estudantes e com a efetivação de estagiários. Em todo Brasil, o CIEE espera abrir 74 mil vagas de estágio.

Os candidatos interessados em ingressar em estágio devem acessar o Portal do Estudante, no site do CIEE, para se cadastrar gratuitamente. Aos que já são inscritos, é importante atualizar os dados, pois, assim, aumentarão as chances de serem convocados para processos seletivos.



Os candidatos que se cadastram no banco de dados do CIEE concorrem a programas de estágio, que facilitam o acesso futuro no mercado de trabalho, além de poderem se matricular em um (ou mais) dos 37 cursos gratuitos que compõem a grade do programa de Educação à Distância da empresa, que abrange temas comportamentais, técnicos e conceituais.

