Chef assadora ministra curso de açougueiro profissional

A consultora e chef assadora Emanuele Nascimento vai promover o curso de Açougueiro Profissional, um projeto em parceria com a Universidade Estácio de Sá, de 11 a 14 de junho, das 14 às 19 horas, no Campus Gilberto Gil, no Stiep. Inédito no Norte e Nordeste, o curso tem como foco formar profissionais atualizados com as novas modalidades de açougue internacional, ensinando desde o manejo ao abate, conteúdos sobre raça, anatomia animal, legislação e atuação de mercado.

O investimento é de R$ 600, incluindo material didático, uniforme e certificado de açougueiro profissional. Informações sobre a matrícula, já aberta, telefone (71) 98336-8242 e no Instagram @emanuelenascimento.butcher.

“Com o crescimento de setores ligados à qualidade da carne e as novas butiques voltadas a cortes premium, o açougueiro é a profissão de destaque em meio da crise no país”, explica Emanuele.

