Cervejaria abre inscrições para universitários no Programa de Estágio 2019

A Cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2019. O processo seletivo busca jovens universitários de diversos cursos de graduação e instituições de ensino no País e que tenham vontade de empreender e crescer na carreira. Os aprovados vão integrar a Liga de Estagiários da Cervejaria Ambev, iniciativa gerida pelos próprios estudantes e que tem o objetivo de desenvolver o potencial total de cada um, por meio do envolvimento em projetos de impacto no negócio.

Os selecionados começam na empresa em agosto de 2019, com formação prevista até o primeiro semestre de 2021. Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio e podem ser feitas pelo site.

A Liga é uma organização baseada no modelo de Empresa Júnior e promove a autonomia, gestão, desenvolvimento e aprendizado dos ingressantes. Outro diferencial é autonomia que o programa oferece. Os universitários têm a oportunidade de desenvolver projetos individuais em suas áreas de atuação, com acompanhamento da liderança e intensa troca de conhecimento entre os outros profissionais de seus times.

Após a inscrição online, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes de lógica e inglês no próprio site. Depois dessa etapa, os aprovados passam por entrevistas em vídeo e podem ser chamados para participar de um dia com os líderes da companhia, com bastante desenvolvimento, resolução de um case e entrevista Ao longo deste processo, os candidatos são direcionados à área de atuação que for mais compatível com seu perfil e/ou interesse.

