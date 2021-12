Cervejaria abre inscrições para programa de trainee; salário inicial é de R$ 6.100

A Cervejaria Ambev está com as inscrições aberta para o seu programa Trainee Supply 2018. O processo seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o ensino superior entre julho de 2016 e julho de 2018. O salário inicial é de R$ 6.100.

Interessados podem realizar ainscrição até o mês de maio por meio do site oficial. Entre os pré-requisitos para participar da seleção, está a necessidade de possuir inglês fluente e interesse em morar em outro estado.

Segundo a empresa, o programa é aberto a todas as áreas de formação, mas possui foco em jovens profissionais dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

Processo seletivo

As etapas do processo de seleção são realizadas entre os meses de março e julho e incluem testes online de inglês, perfil e raciocínio lógico, seguidos pela apresentação de uma análise de case, também online. A seguir, serão realizadas as etapas presenciais, com entrevistas feitas em todo o país.

Quando aprovados, os candidatos passam pela realização de um painel de negócios, para o qual precisam desenvolver um case em equipe. Finalmente, as últimas entrevistas acontecem com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev. Já no encerramento do processo, em agosto, os selecionados para o programa serão admitidos como funcionários.

