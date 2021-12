Cerimonial de casamentos já se prepara para a alta estação

Maio, o "mês das noivas", não está nada perto, mas o setor de festas de casamento não para: afinal, o número de casamentos também aumenta o verão. Mas, para o sucesso do evento, é preciso organizar, com antecedência, todos os detalhes, num ramo que envolve mais de 30 serviços que vão desde buffet, beleza, iluminação, espaço, DJ, fotografia e turismo, no caso da lua de mel. Não tem como não movimentar a economia local.

As novidades no ramo serão apresentadas no próximo dia 31, em Salvador, no III Fórum da Noiva – Simpósio da Mulher e Qualidade de Vida. O evento, no hotel Sheraton, no bairro do Campo Grande, será beneficente, com renda revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), além de contar com diversas palestras e exposições sobre as principais tendências desse universo.

Dicas para quem vai atuar no ramo Dicas para quem vai atuar no ramo

"Mini wedding"

Ana Paula Dória, sócia do Qualité Eventos, que promove o Fórum da Noiva, realiza a gestão de casamentos há cinco anos e cuida de tudo do início ao fim. "Hoje nos limitamos a fazer dois casamentos por mês, porque queremos personalizar ao máximo o evento", explica.

Com a crise era esperado que a busca pelo serviço de assessoria de eventos diminuísse, mas o que Ana Paula conta é que houve uma mudança no formato das festas desejadas. Com a redução da lista de convidados, o mini wedding, conhecido por ser uma festa mais simples, charmosa e intimista virou tendência entre as escolhas dos noivos, mas mantendo a tradição de qualquer forma.

Para Indira Marrul, o setor tem melhorado. "Tenho feito em média oito casamentos por mês, mas esses números estão aumentando agora. Os noivos não abrem mão do seu sonho, por isso, casamentos menores com adaptações no orçamento, eram mais pedidos", conta.

Viviam Matos, sócia da Viva Assessoria, concorda: "Do final do ano passado até o início de 2017, houve uma queda na procura, mas após esse período o mercado foi, aos poucos, reaquecendo".

Fazer um evento completo, planejado em todos os detalhes do início ao fim, é o que as empresas têm buscado oferecer cada vez mais para quem pensa em marcar a tão sonhada data do casamento. Deixar o cliente a par de tudo também é um fator importante. "Muitos vendem um orçamento baixo, mas na nossa assessoria damos valores reais desde o primeiro contato. Eles tomam um choque de realidade, diminuem as exigências, mas ficam livres de surpresas depois, pelo menos", diz Viviam.

A empresa acredita que levar alegria para os clientes também é essencial para esse tipo de negócio dar certo. Trabalhar para fazer com que todo o planejamento seja prazeroso para os noivos, não só o momento da festa, é o que a sua equipe tem investido.

Em alta

Renovação de votos, cerimônias na praia e o destination wedding – casamentos que acontecem fora da cidade onde moram – são os tipos de festas mais procurados na Bahia. Viviam conta que hoje quase metade dos casamentos realizados por sua empresa, principalmente na alta estação, são de pessoas que moram fora e sonham com um casamento por aqui.

"Na semana passada fiz duas festas desse tipo. A gente consegue organizar tudo à distância, usando a tecnologia mesmo e os noivos só vêm mesmo quando podem e, às vezes, chegam só na semana do casamento para fechar os últimos detalhes", explica Viviam Matos.

* Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

adblock ativo