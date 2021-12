Cerca de 60% dos universitários querem abrir um negócio

Um jovem de 22 anos, recém-saído do primeiro semestre da graduação em administração, prepara-se para inaugurar uma empresa com um amigo. O relato-propaganda da chamada Geração Y, que há alguns anos poderia ser encarado apenas como utopia, é a realidade vivida hoje por Felipe Feitosa, que pretende se tornar um empresário do ramo alimentício.

"Sempre quis ter um negócio próprio, mas não imaginava que fosse acontecer tão cedo. Achei que precisaria trabalhar antes em uma grande empresa para acumular capital e poder abrir a minha", conta.

O desejo de Felipe é compatível com o de 60% dos universitários brasileiros, de acordo com o relatório Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2012, publicado pela Endeavor. Porém o relatório também mostra que apenas 28% deles recebe capacitação adequada para empreender.

O fato de ter passado por um projeto de educação empreendedora na faculdade foi justamente o que impulsionou o projeto de Felipe. "Foi aí que comecei a desenvolver e planejar o negócio", conta.

Modelos de educação empreendedora vêm sendo incorporados cada vez mais cedo à formação profissional, ganhando espaço nos debates e rotinas de escolas brasileiras. Em maio deste ano, 20 professores baianos participaram do Encontro Nacional da Educação Empreendedora, realizado pelo Sebrae, para discutir o tema.

"O objetivo é desenvolver competências empreendedoras, como protagonismo, planejamento de carreira e foco no alcance de metas, não só no meio empresarial, mas também no estudantil", explica a coordenadora da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae-Bahia, Silvana Nunes.

Capacitação

Por meio de palestras, oficinas e programas realizados em instituições de ensino de níveis fundamental, médio e superior, o Sebrae, em parceria com empresas e associações ligadas ao empreendedorismo jovem, como a Junior Achievement, capacitou 11.045 jovens baianos em 2012.

Graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a expectativa do Sebrae é ampliar a capacitação: até o final de 2014, dois mil professores deverão qualificar 50 mil estudantes.

O Programa Miniempresa, iniciativa da Junior Achievement também em parceria com o Sebrae, é uma das ferramentas de educação empreendedora aplicada em todo o País. Durante 15 semanas, estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares montam unidades de negócio, aprendendo conceitos das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção e lidando com o organograma de uma empresa, dividindo funções.

"Isso serve para despertar nos alunos o comportamento autônomo de empreendedor, um pouco sufocado pela estrutura de educação formal", explica a diretora-executiva da Junior Achievement na Bahia, Luciana Soares.

Segundo ela, a tendência de que o tema seja trabalhado nas escolas é cada vez maior, mesmo que com ações pontuais e temporárias, principalmente em turmas de ensino médio, que preparam os alunos para o vestibular.

Mas não há restrições de faixa etária para trabalhar a educação empreendedora. "É claro que a forma e a profundidade dos conceitos apresentados mudam de acordo com a faixa etária e a capacidade de assimilação , mas já desenvolvemos projetos que trabalham esse modelo educacional em crianças de 6 anos", conta o presidente do Sebrae Nacional, Luís Barreto.

