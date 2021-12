Centro de aprendizagem capacitará mão de obra agropecuária

O Centro Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi inaugurado no último dia 28 em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador. A expectativa da classe produtora do oeste baiano é que o serviço ajude nas decisões sobre as demandas da atividade agropecuária deste segmento.



O centro deve atender produtores de toda a região oeste da Bahia, que atuam em mais de 30 municípios, e um público de mais de um milhão de pessoas. "Este é um novo meio de identificarmos as demandas dos produtores, bem como acompanharmos as ações da instituição nesta região", diz o presidente do sistema Faeb/Senar na Bahia, João Martins.



Com uma equipe técnica composta inicialmente por um engenheiro agrônomo e um médico veterinário, o centro tem como principal função organizar as estratégias de intervenção do Senar em parceria com sindicatos e entidades regionais, informa João Martins. Ele ressalta que, entre outros espaços, há um equipado auditório com 250 lugares.



Treinamento



Para facilitar a atuação da Faeb/Senar na região, a unidade foi construída em anexo ao Centro de Treinamento, "inaugurado em 2011 e por onde já passaram mais de 12 mil pessoas nos últimos três anos, em cursos e palestras", afirma o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais (Sindilem), Vanir Köln.



O produtor lembra que o Centro de Treinamento foi resultado de um trabalho conjunto entre os produtores ligados aos sindicatos e representantes políticos do oeste baiano, para capacitar empresários rurais e funcionários, "o que é uma das maiores demandas que temos recebido, considerando que a agropecuária está cada vez mais tecnificada e precisamos acompanhar esta tendência com pessoas habilitadas".



Vanir Köln destaca que "esse preparo das equipes de trabalho tem resultados não apenas na produtividade, mas também na qualidade da produção e, principalmente, deixa a mão de obra regional apta a ocupar os postos de trabalho, recebendo melhores salários e desempenhando suas atividades com mais segurança".



Para João Martins, da FAEB/Senar, a agropecuária no cerrado baiano já está consolidada e é reconhecida no País como uma das mais modernas devido à utilização de tecnologia de ponta. "Com este novo centro regional, vamos intensificar nossas ações também na região dos vales do oeste, onde, embora existam exceções pontuais, na maioria das propriedades os métodos utilizados no manejo não acompanharam a evolução tecnológica", afirma Martins.



Ele disse também que, em parceria com sindicatos e outras entidades destes municípios, "ações especiais serão fomentadas para minimizar essa diferença entre o cerrado e os vales".

adblock ativo