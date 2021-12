Central do SineBahia suspende atendimento nesta sexta-feira

A Unidade Central do SineBahia (Av. ACM, 3359, Ed. Torres do Iguatemi) não terá atendimento de cadastro e pesquisa de vagas nesta sexta-feira, 23, para realização de melhorias na estrutura da unidade. Os trabalhadores já encaminhados para processos seletivos, entretanto, serão atendidos normalmente. Na próxima segunda-feira, 26, a Unidade Central do SineBahia retoma as atividades normais.

Confira locais de outras unidades do SineBahia disponíveis em Salvador: Comércio, Cajazeiras, Pau da Lima, Pernambués e Periperi; além dos shoppings Bela Vista, Barra, Paralela e Liberdade.

