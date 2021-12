CEM inscreve em oficina de empreendedorismo até esta sexta

Estão abertas as inscrições para a oficina 'Como Montar Seu Negócio' a partir desta quarta-feira, 3, até a próxima sexta-feira, 5. O evento gratuito é voltado para pessoas acima de 18 anos, residentes em Salvador e que desejam abrir um negócio.

As inscrições devem ser feitas das 9h às 17h na sede do Centro do Empreendedor Municipal (CEM), no Shopping J.J. Center, na Baixa dos Sapateiros, onde também serão realizadas as aulas, que começam na próxima terça-feira, 9. Com 15 alunos por turma, uma a cada dia, a oficina acontece das 9h às 17h, com emissão de certificado ao final da atividade.

Na ocasião, os participantes receberão informações sobre o que é o Microempreendedor Individual (MEI) e sobre serviços oferecidos pelo CEM. Também conhecerão casos de sucesso e serão orientados sobre como montar um plano de negócios, considerando aspectos como a escolha do produto a ser comercializado/produzido e como lidar com clientes e fornecedores, dentre outros.

O diretor de Empreendedorismo da Prefeitura do Salvador, Alan Rocha, ressaltou que quem tiver interesse em dar prosseguimento às ações já pode, no próprio CEM, dar entrada na documentação exigida por órgãos, como a Sefaz municipal e a Sucom, para abrir o negócio.

A atividade é organizada e ministrada pelo Centro do Empreendedor Municipal (CEM), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes).

