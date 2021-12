Carreira acadêmica exige tempo, disciplina e vocação

Aumentou o número de mestres e doutores no Brasil. De acordo com o último levantamento realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, foram concedidos no país, em 2014, mais de 50 mil títulos de mestrado e 16 mil de doutorado. Esses números são, respectivamente, cinco e oito vezes maiores do que os de títulos concedidos em 1996, início da coleta dos dados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Não aconselho escolher o mestrado como uma alternativa à falta de oportunidade no mercado. Busque porque você fez uma autoanálise e achou importante para se tornar competitivo

A escolha pela carreira acadêmica traz resultados financeiros. De acordo com o mesmo levantamento, a remuneração média mensal de mestres e doutores no Brasil era, em 2014, de R$ 9.719 e R$ 13.861, respectivamente. Segundo dados do Cadastro Central de Empresas, no mesmo ano, trabalhadores com nível superior tinham, em geral, salário médio de R$ 4.995.

Ronaldo Lopes, coordenador de ensino de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ressalta, no entanto, que seguir a carreira acadêmica não deve ser apenas um modo de escapar à crise atual do mercado de trabalho. "As pessoas deveriam buscar qualificações pela vocação, por entender que isso vai significar um crescimento curricular", opina. "Não aconselho escolher o mestrado como uma alternativa à falta de oportunidade no mercado. Busque porque você fez uma autoanálise e achou importante para se tornar competitivo, seja no mercado ou na academia", pondera.

Vocação e interesse na pesquisa foram o que motivou Maíra Bianchini, 28, a se mudar do Rio Grande do Sul para Salvador em 2014, para cursar doutorado em comunicação na Ufba. "Sempre gostei da pesquisa acadêmica, porque é algo que permite pensar mais sobre as coisas. A sociedade exige muita pressa, principalmente o mercado de trabalho, então poder me aprofundar e debater sobre um assunto foi algo que me atraiu muito. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, é muito recompensador", conta a doutoranda, que deixou um emprego na área administrativa para se dedicar ao doutorado.

Já Laís Flores, 29, aluna de mestrado em psicologia também na Ufba, continua trabalhando, por acreditar que permanecer no mercado auxilia na pesquisa que está desenvolvendo. "É uma análise das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes em Salvador", explica. "Eu já trabalhava com isso, então escolhi estudar a área", diz, acrescentando que a qualificação acadêmica já agrega valor ao seu currículo, pois é convidada para dar palestras e resolver problemas junto ao conselho tutelar. Apesar de dizer que sempre quis a carreira acadêmica, Laís conta que, quando concluiu a graduação, sentiu que precisava de experiência prática. Após a retomada da vida acadêmica, afirma: "Não quero emendar com o doutorado, porque o meio acadêmico cansa muito". Já na avaliação de Maíra, "o meio acadêmico pode ter muito ego, muita competição, mas aqui (na linha de pesquisa em que atua) é o oposto, é bem colaborativo", diz.

Mestrado profissional

Optar por um mestrado e doutorado não leva, necessariamente, a uma carreira acadêmica. O mestrado profissional, criado em 1999 e regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2009, é, de acordo com Ronaldo Lopes, menos voltado à formação acadêmica. "Geralmente formamos, ali, alguém que já está no mercado e que quer aprofundar um projeto aplicado ao trabalho, contribuindo com o setor fora da academia", explica. "É um mestrado voltado à capacitação de profissionais". O coordenador de pós-graduação diz que, apesar do viés diferente, o mestrado profissional também permite o ingresso no doutorado.

É possível, ainda, cursar um doutorado logo após a graduação: no Parecer Sucupira, documento que definiu a pós-graduação no país, não há exigência do mestrado. "Mas é interessante que o aluno obtenha o mestrado para ter a experiência de pesquisa", pontua Lopes. Em março deste ano, o MEC regulamentou o doutorado profissional.

Lopes diz que o mestrado profissional é voltado para o mercado (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

