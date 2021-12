Carnaval é oportunidade de estrear no mundo dos negócios

Milhares de foliões para uns, milhares de clientes para outros. Empreender e lançar uma marca pela primeira vez no mercado do Carnaval é um desafio e tanto, e que precisa ser bem planejado para, mesmo em meio ao agito, cair no gosto dos consumidores durante a festa. É o que recomenda o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para os novos empresários que estreiam este ano na folia baiana.

A jornalista Jade Giallorenzo é um exemplo. Ela e as amigas Luana Almeida e Ana Carolina Passos apostam no O Bloco do Prazer, que mistura venda de acessórios com serviço de maquiagem e caracterização para a festa de Momo: um serviço para quem, como na antiga música carnavalesca de Gal Costa, quer muito mais da folia: quer integrar, com todo estilo, “o bloco do prazer que a multidão comenta”.

Foi justamente a volta do clima dos antigos carnavais, marcados pelos adereços e fantasias, que inspirou Jade e as amigas. “A ideia foi surgindo desde o Carnaval passado, quando percebemos, até mesmo entre amigos, que muitos queriam opções para se caracterizar no Carnaval, mas não sabiam como obter acessórios diferenciados ou mesmo não tinham muito jeito”, conta.

Na estreia do “bloco” na avenida, o carro-chefe foram as tiaras temáticas, muitas encomendadas até com mensagens e críticas políticas. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 40, a depender do tema. A divulgação do novo serviço foi toda feita pelas redes sociais. E não deu para quem quis: ainda na fase de pré-Carnaval, as encomendas foram tantas que tiveram que ser suspensas.

“Não tínhamos estrutura para atender a tantos pedidos e, então, tivemos que estabelecer um prazo para os produtos personalizados, sendo que agora, durante a folia, passamos a ofertar apenas os adereços avulsos, compondo, na hora, o visual do cliente”, conta Jade. O objetivo inicial d’O Bloco do Prazer foi o Carnaval, mas, diante do sucesso, Jade já pensa em atuar em eventos e em outras datas comemorativas durante o ano.

Maior produção

Quem também está experimentando agora o potencial de mercado do Carnaval baiano são os primos mineiros Eduardo Carvalho e Ingrid Pereira. Eles lançaram o Ói o Geladinho, com venda de geladinhos alcoólicos, gourmet e fitness. Depois de terem experimentado o sucesso do produto na Festa de Iemanjá, no último dia 2, quando levaram apenas 100 geladinhos para o Rio Vermelho, agora eles aumentaram a produção, visando a uma venda de até mil geladinhos por dia.

“Tivemos até que pedir um reforço para um amigo que já morou em Salvador para nos ajudar no atendimento aos foliões”, conta Ingrid. Na folia, o carro-chefe desse “bloco” são mesmo os geladinhos alcoólicos, que custam R$ 5, cada. “É o preferido, pela diversidade de drinques de frutas”, explica a empreendedora, que apostou em uniforme e sinalização dos pontos de venda em plena folia, na Avenida Oceânica, em Ondina.

No mesmo bairro, na Avenida Prof. Sabino Silva, quem também recebe pela primeira vez os foliões de Momo é a Tá Rebocado! Hamburgueria, instalada numa garagem (Na Garagem), que funciona como espaço colaborativo, compartilhado com outros dois negócios, um deles também estreando no Carnaval de Salvador: a Kombita Chopp, das sócias Mariana Maltez e Márcia Medeiros. Em ambos os casos, os negócios começaram como “food truck” e “beer truck”, vendendo em caminhonetes.

“É nosso primeiro Carnaval em espaço fixo, numa das principais vias de passagem para a folia”, frisa Danilo Oliveira, que é sócio de Thiago Mascarenhas na hamburgueria. Eles esperam aumento nas vendas de até 30% nos dias de folia, além de divulgar mais a programação de eventos da hamburgueria no novo espaço, Na Garagem.

Segundo Diógenes Silva, técnico do Sebrae, mesmo quem só pensa em realizar um negócio temporário precisa, antes, planejar bem toda a estratégia de atuação para que haja viabilidade do investimento, com retorno mínimo que justifique a ação.

Plano de marketing

“A divulgação antecipada nas redes sociais da presença da empresa no Carnaval é essencial, principalmente para quem vai apostar, temporariamente, só na festa”, diz. “Já o empreendedor que pretende dar continuidade ao negócio após a folia deve desenvolver um plano de marketing estruturado que inclua o grande mercado do Carnaval para uma boa divulgação da marca e da imagem da empresa”, completa. “O empreendedor do pós-folia já chega ao mercado contando com uma experiência única”, diz.

