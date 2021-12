Candidatos têm o desafio de fazer da tecnologia uma aliada na hora da seleção

Você é bom no que faz; domina a técnica; atende aos requisitos comportamentais exigidos para a vaga, mas, depois de mandar o currículo e receber um contato por parte do recrutador, tem de agora enviar um vídeo de apresentação. Mas como assim? Como fazer?

"Não tenho a menor intimidade com câmera, gravação", talvez pense a maioria. Pois bem, quem está na busca por uma recolocação ou mesmo em transição de carreira precisa ficar atento para esta que vem se tornando uma tendência por parte dos profissionais de recursos humanos e/ou gestores em empresas.

Segundo os especialistas, modalidades de entrevista a distância, como, por exemplo, chamada telefônica por vídeo, ou videoconferência, têm o objetivo tão somente de otimizar o processo de seleção, o tempo dos participantes, custos (com deslocamentos) – por fim, democratizar as oportunidades.

Na avaliação do gerente-geral da Ânima Recursos Humanos, Otávio Santana, elas "vieram preencher uma lacuna, como a de evitar perder aquele candidato em potencial, impedido de participar do exame por estar trabalhando, viajando ou por ter uma consulta médica marcada para o dia".

"Têm uma dinâmica interessante, muito parecida com a presencial, na qual você se apresenta, conta onde mora, qual sua formação, expectativas, interesse. De forma sucinta, objetiva, não ultrapassando um minuto e meio, dois. E atento sempre aos aspectos comportamentais, como a própria apresentação", diz.

Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Bahia), Wladimir Martins destaca, porém, que é comum que alguns candidatos tenham uma dificuldade com a câmera e não se sintam confortáveis. Mas lembra que comunicação é uma competência que pode ser desenvolvida por todos, e trabalhada.

"O entrevistador sabe da dose de nervosismo ali presente e costuma dar um desconto quanto a isso. É relativo, vai depender muito da área. Só não adianta querer transmitir o que não é. Querer mostrar que é expansivo sem ser. Tem de falar a verdade", afirma.

Ainda segundo Martins, quanto mais espontâneo, maior a chance de se sair vitorioso nesta etapa. "A dificuldade é normal, mas precisa uma dedicação. Treine exaustivamente. Mostre a sua verdade e fale somente a verdade. Cuidado com as redes sociais, elas têm de ser compatíveis com o que estão dizendo. No mais, conheça sobre a empresa, busque informação sobre a vaga. Perceba a condição do ambiente (de gravação); a forma (do vídeo), o conteúdo. E prefira estar descontraído".

A fala de Martins é reforçada pela da psicóloga e assessora de carreira da Catho, Carla Carvalho. Segundo ela, a apresentação pessoal em vídeo é um recurso cada vez mais utilizado por recrutadores, e o melhor a fazer é não esperar uma ocasião de entrevista para começar a treinar.

"A dica principal nesse caso é não esperar uma ocasião de entrevista para começar a treinar; comece agora, treine agora, utilize os recursos que tem à disposição para que, ao se deparar com uma situação que exija tal familiaridade, esteja mais preparado e seguro em lidar com isso", conta ela.

Ainda segundo Carla, outras questões devem ser observadas, como a atenção ao tempo da gravação, à vestimenta e ao cenário; até mesmo a conexão com a internet. "É importante considerar o tempo indicado para não perder pontos com o recrutador. E considerar o encontro como se estivesse em uma entrevista presencial. Vestir-se adequadamente e preparar o cenário para que não haja interrupções, interferência ou outros ruídos".

Autoconhecimento

A engenheira química Suelen Caldas, 30 anos, há cerca de um mês foi aprovada em um amplo processo seletivo na empresa em que trabalha – de economia mista –, no qual teve de enviar um vídeo apresentando-se, falando da expectativa diante da vaga. Segundo ela, que fez o vídeo do próprio celular, mesmo não tendo "muita desenvoltura" com câmera, foi algo "tranquilo".

Questionada se cogitaria – em uma oportunidade futura – investir no suporte de um profissional, respondeu que, "a depender do cargo, da área", não descartaria.

Para o administrador financeiro Sérgio Estrella, 43, porém, a exigência é algo que o deixa em uma situação de desconforto. "Já passei por esse tipo de processo e fui aprovado, mas não é algo que me deixa muito à vontade".

Especialista em desenvolvimento de pessoas, a administradora Joanna d'Arc diz que autoconhecimento passou a ser uma competência essencial no mercado de trabalho e que tudo passa pela inteligência emocional, "que precisa ser trabalhada por todos (até mesmo com ajuda profissional)".

"É preciso ficar atento, abrir os olhos, se conectar com você mesmo, com sua carreira. Buscar uma experiência de imersão para dentro de si. O mundo moderno é da exponencialidade, não fique na dúvida".

