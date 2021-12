Campus Party traz espaço para executivos

A Campus Party 2018 virá com uma grande novidade: o Campus Party Executive. Com a proposta de promover palestras e networking para altos executivos, o evento vai discutir a utilização das tecnologias com foco na geração de negócios, além de trazer oportunidades em investimento e novas parcerias estratégicas. Dois assuntos urgentes e atuais, como Blockchain e Open Innovation, serão temas de discussão. As informações estão no site oficial do evento: https://brasil.campus-party.org. O Campus Party Executive acontecerá no dia 1º de fevereiro, dentro da programação da 11ª edição da Campus Party Brasil, de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

A iniciativa acontece em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e com o Grupo Daryus, líder na capacitação em gestão de riscos, segurança da informação e continuidade de ne gócios. “A Campus Party tem uma grande diversidade de conteúdo e enxergamos espaço para que executivos frequentem e tirem proveito dessa experiência. A ideia é propiciar um ambiente de troca e engajamento entre gerações”, afirma Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party.

O Futuro do trabalho, O uso de dados para a geração de negócios, O que transformar e os impactos? Block + Transformação + Security, IoT – Negócios criados para o consumidor são alguns dos temas que serão apresentados no Campus Party Executive. Para falar sobre esses assuntos, a Campus Party Brasil reuniu referências do mercado que deixarão o espaço ainda mais especial e atraente. Já estão confirmadas as presenças de Paco Ragageles, fundador da Campus Party; Don Tapscott, consultor canadense; Ricardo Cappra, especialista em business analytics; e Dado Schneider, um dos palestrantes mais inovadores da atualidade.

