Campanha incentivará compras no pequeno comércio

Mais de 4,3 mil pequenos e microestabelecimentos da Bahia já se cadastraram para participar do movimento Compre do Pequeno, que vai ser lançado oficialmente pelo Sebrae no próximo dia 5 de outubro. A campanha, que começou a ser pensada antes da crise, vai chegar com a responsabilidade de minimizar os efeitos da retração econômica em um segmento que responde por 27% do PIB e emprega 17 milhões de pessoas em todo o Brasil, segundo o Sebrae.

"Nós queremos vender para a sociedade a consciência desse ato importante que é comprar do pequeno negócio. Beneficia o país e beneficia o bairro", afirma o presidente do Sebrae nacional, Luiz Barretto Filho, que esteve em Salvador para participar da Semana de Capacitação Empresarial, promovida pela instituição em todo o Brasil.

Barretto ressalta que, se não podem competir pelo preço, porque não fazem compra em escala, os negócios de bairro devem tirar vantagem de suas características. "O comerciante pode estabelecer uma relação olho no olho com o cliente, além focar em nichos. Tem muita gente hoje em dia que consome alimentos sem glúten e sem lactose, que pagaria mais encontrando esses produtos perto de casa", afirma.



Estabelecido há 13 anos perto das entradas para o Jardim Apipema e o Calabar, pela Avenida Centenário, a Frutas e Cia está no caminho certo. Com um total de 15 funcionários, a empresa oferece em sua loja, além de frutas, produtos típicos da roça.

Parte do sucesso se deve ao fato de que a maioria da clientela mora ao redor e é conhecida pelos comerciantes e pelos funcionários dos estabelecimentos pequenos. "Uma questão que nos dá vantagem é justamente o atendimento. Sabemos que esse não é um ponto forte em Salvador", afirma Waltércio Caldas de Oliveira, um dos proprietários da frutaria na Centenário.

Efeito multiplicador

Segundo Luiz Barreto, a ideia em torno do Compre do Pequeno é apostar em um efeito multiplicador ao longo dos próximos anos. "Já capacitamos 100 mil pequenos empreendedores e pretendemos chegar a 300 mil em todo o país", avalia o presidente, que garantiu a realização da campanha em todos os anos. No dia 6 de outubro, já estaremos pensando em 2016", declarou.



Dono de uma microempresa de consultoria em eficiência energética, a Evolua, Robson Barreto acha que mais do que os resultados financeiros messe momento o que pesa é a formação de uma rede.

"A gente não vê muita mobilização dos pequenos empresários. E eu acho importante divulgar os pequenos negócios não apenas para que as pessoas possam comprar nesses negócios, mas também para incentivar novos pequenos empreendedores", afirma o empresário, que faz consultarias para avaliar o impacto que a utilização de lâmpadas LED pode ter em residências e escritórios. "O empreendedorismo é incentivado em outros países, mas não se vê muito essa cultura aqui", afirma.

