Camaçari sedia primeira edição do Pink Power

A primeira edição do Pink Power acontece no próximo sábado, 25, entre as 8h e as 18h, no Teatro Alberto Martins, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Realizado pela GW em parceria com a CDL de Camaçari, o evento é voltado para empreendedoras, líderes, empresárias, executivas e todas as mulheres que buscam se comunicar de forma assertiva, positiva e estratégica. O Pink Power é um treinamento totalmente voltado para mulheres, com base nos desafios e dificuldades enfrentados por elas em cenários diversos, com destaque para ambientes business e de negócios.

Com vagas limitadas, as inscrições são feitas por meio do site do Sympla.

