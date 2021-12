Call center oferece 2 mil vagas

O SineBahia faz processo seletivo para o preenchimento de duas mil vagas no setor de Call Center. Os interessados devem se dirigir, neste sábado,19, e domingo, 20, à Unidade Central, que fica localizada na Av. ACM. 3359, Ed. Torres do Iguatemi, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Neste sábado, o atendimento vai até as 17h, e no domingo de 7 às 12h.

De acordo com o SineBahia, não é preciso ter experiência na área, mas é exigido nível médio completo, noções básicas de informática e boa fluência verbal, além de ter mais de 18 anos. Inicialmente, a remuneração é de R$ 678 acrescido de comissão por produtividade.

adblock ativo