Caixa inscreve para estágio na Bahia e em outros estados

A Caixa Econômica Federal (CEF) inscreve estudantes de níveis médio e técnico para seu Programa de Estágio - Formando Profissionais e Cidadãos. As vagas podem surgir de acordo com a demanda de cada unidade do banco nos estados da Bahia, São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Amazonas, além do Distrito Federal.

Alunos do ensino médio regular, matriculados no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou nos cursos técnicos de administração, finanças, secretariado e segurança do trabalho podem participar do programa, que tem com objetivo formar cadastro reserva de estagiários em diversas áreas.



Os selecionados terão uma carga horária de 25 horas semanais, com direito a bolsa-auxílio de R$ 500, mais os benefícios de auxílio-transporte de R$ 130 por mês e seguro de vida.



Os interessados passarão por processo seletivo com prova on-line, que estará disponível para os candidatos até as 23h59 do dia 26 de abril, no site www.ciee.org.br. A prova tem 30 questões com temas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Os aprovados nesta fase serão encaminhados para a etapa final, que consiste em uma entrevista individual com um representante do banco.

A seleção tem validade de seis meses, podendo ser prorrogada conforme necessidade do banco.

