Caixa inscreve estudantes para programa de estágio

Estão abertas até 2 de setembro as inscrições para o programa de estágio da Caixa Econômica Federal (CEF), para níveis médio e técnico, em todas as regiões do país.

As vagas são para cadastro reserva e as inscrições devem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Os aprovados receberão bolsa auxílio de R$ 500 e auxílio transporte no valor de R$ 130.

Podem participar da seleção estudantes do ensino médio, educação de jovens e adultos, técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio e técnico em secretariado integrado ao ensino médio. É necessário ter, no mínimo, 16 anos e disponibilidade para trabalhar 5 horas diárias.

A prova contém 30 questões de português, matemática e conhecimentos gerais e será respondida pela internet. O resultado será divulgado no dia 29 de setembro. Os candidatos classificados passarão por uma entrevista realizada nas unidades da Caixa.

