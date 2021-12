Caixa Econômica Federal abre vagas de estágio em Salvador

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou processo seletivo para o Programa de Estágio da instituição em Salvador. As vagas são para estudantes do curso superior de direito. Com jornada de cinco horas diárias, o valor da bolsa auxílio é de R$ 1.000,00, além de R$ 130,00 por mês referente ao auxílio-transporte. As inscrições são realizadas de forma gratuita até o dia 22 de agosto pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Podem participar do processo, estudantes de direito regularmente inscritos em uma instituição de ensino superio e que estejam entre o 5º semestre e 7º semestre. A seleção conta com três etapas constituídas por provas online e discursiva, além de entrevista.

Na prova online, que deve ser feita até a data limite da seleção, serão aplicadas cerca de 20 questões, sendo 5 de língua portuguesa e 15 de conhecimentos específicos. Cada questão valerá um ponto. Os aprovados na primeira etapa farão a prova discursiva, que será realizada na data provável de 29 de setembro e será composta por um texto dissertativo que abordará um dos temas de direito citados no conteúdo programático da prova online.

Por fim, os aprovados na prova discursiva serão convocados para a entrevista pessoal estruturada, realizada por um membro da Caixa.

O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Caixa. Outras informações podem ser consultadas no edital disponibilizado no site do CIEE.

