Cafeteria de rua é nova tendência de negócio em Salvador

Se ao ouvir a palavra café você se remete automaticamente àquela bebida tradicional, quentinha, servida na xícara, pode parar. Quem não queria nem ouvir falar em tomar café no verão durante o dia, também pode esquecer porque os cafés estão chegando bem diferentes. Salvador está ganhando novos espaços que vai mudar esse conceito: os coffee shops.

Quem está pensando em investir, as cafeterias prometem ser uma boa opção em um mercado em expansão, que ainda é recente na cidade. Fugindo dos ambientes que eram encontrados quando o assunto era café, as novas cafeterias são inspiradas em modelos norte-americanos, e vêm com um intuito de trazer hábitos que os baianos não tinham.

Aberto em novembro do ano passado, a Tiamate é uma das poucas cafeterias que já segue essa proposta. Localizada no centro da cidade, no meio da Avenida 7 de Setembro, ela traz ideia de aliar consumo e mobilidade.

O espaço é aconchegante e confortável para que o cliente passe horas com os amigos ou aproveite para trabalhar, já que possui toda uma estrutura com Wi-Fi e tomadas, mas ao mesmo tempo quer facilitar a vida de quem está indo para o trabalho e quer comprar um café — servido em copos descartáveis — para tomar no caminho.

Leônidas Macena, diretor executivo do Tiamate, acredita que Salvador tem um grande potencial para que esse mercado se expanda e se torne uma capital com muitas cafeterias na ruas. “Em São Paulo já existem muitos desses espaços e decidimos trazer para o Nordeste. Abrimos a primeira unidade em Fortaleza, a segunda aqui e já estamos pensando em mais uma para Salvador”, conta ele. A facilidade de não ter que ir até um shopping para comprar um café é a aposta deles para conquistar o público.

Já Sérgio Holtz, sócio de Cassiano Barbosa e Thauan Rodrigues na franquia California Coffee em Salvador, ainda tem um pouco de receio em relação às ruas. A cafeteria que há dois anos funciona no shopping Paralela foi uma das primeiras com essa proposta na cidade e pretende continuar nos grandes shoppings. “Vamos abrir ainda no primeiro semestre mais uma unidade. Salvador começou a ter espaços nas ruas há pouco tempo, o baiano ainda não tem esse costume, mas estamos estudando essa possibilidade”, diz Sérgio.

Em agosto foi criado um espaço de coworking da California Coffee e a ideia é que os clientes passem bastante tempo no ambiente. “Os estabelecimentos, normalmente, têm aquela ideia de que os clientes que estão muito tempo no local ocupam o espaço, lógica que não funciona para nós. Queremos que o cliente fique no nosso espaço, mesmo que tenha um consumo baixo ou moderado”, explica ele.

O diretor do Tiamate garante que o investimento é bom. “No primeiro mês já tivemos um lucro legal e em mais ou menos 14 meses dá para tirar o valor do investimento da franquia”, conta Leônidas.

Barbosa, Rodrigues e Holtz e abriram a California Coffee em um shopping e estudam loja de rua (Foto: Adilton Venegeroles l Ag. A TARDE)

Trabalho e lazer

Com previsão de inauguração no início de janeiro, a Coffeetown é uma franquia brasileira trazida para Salvador por Renata Sampaio e Mariane França. A unidade promete ser a maior de todas as lojas do país e oferecerá muitos cafés especiais, sobremesas, além de contar com baristas. Renata diz que o espaço será mais do que só para vender café. “Queremos oferecer experiências, fazer o cliente ouvir uma música boa, aproveitar o dia ou trabalhar. Acho que falta esse tipo de ambiente aqui”, diz a sócia.

A escolha do Corredor da Vitória foi para ligar o ambiente à cultura. Ela diz que por ser uma região com muitos museus, teatros e shows irá levar um público que se interessará pelo local. “Estamos com boas expectativas e, como vamos oferecer outros serviços além dos cafés, teremos uma lojinha, acredito que teremos um bom faturamento”, analisa Renata.

