Bunge inscreve para seleção de trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee 2019 da Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos do mundo.

Os interessados devem ser recém-formados ou ter até três anos de formação. As inscrições para participar da seleção podem ser feitas pelo site até o dia 13 de junho e as vagas são para as unidades da empresa no Brasil.

Os candidatos devem ter cursado engenharia (mecânica, elétrica, agronômica, produção e química), administração de empresas, economia, ciências da computação, ciências contábeis ou marketing.

