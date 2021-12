Brechó infantil é boa opção até para jovens pais empreendedores

Quem tem filhos sabe o quanto bebês e crianças podem perder roupas rápido. Durante as fases de crescimento, roupas ficam pequenas antes mesmo de ser muito utilizadas, e carrinhos e andadores vão se tornando desnecessários. Essa é uma oportunidade para pessoas que decidem investir no mercado de brechó infantil.

Neila Almeida tem uma filha de um ano e quatro meses e ficou espantada com a perda de roupas da filha. Existem dez tamanhos de roupa diferentes apenas para a fase de 0 a 12 meses. "Algumas roupas são doadas, mas tem roupinhas mais arrumadas, como as de festa, que custam a partir de R$ 200 e só são usadas duas ou três vezes", conta.

Junto com a ex-colega de trabalho Mirella Guedes, que engravidou na mesma época, Neila criou um brechó virtual no Instagram, o Desapegos da Pipoca, onde as duas vendem peças dos filhos. Neila já tinha o hábito de vender e comprar roupas usadas, e a loja, por enquanto, é um complemento de renda: "A gente precisa ver que é preciso reaproveitar. A crise não chega para uma só pessoa", opina.

Para o consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Diógenes Silva, um fator que contribui para o sucesso dos brechós infantis é o estado das peças. "As roupas de criança costumam ser usadas por períodos mais curtos e são abandonadas pelo tamanho, muitas vezes em perfeitas condições", conta.

Ele sugere que os brechós online são uma forma de iniciar com um custo baixo, tanto num site próprio como num marketplace, onde várias pessoas podem anunciar seus produtos. "Hoje já existem sites específicos para brechós, onde o vendedor pode ter sua miniloja", sugere.

O empreendedor carioca Alexandre Fischer criou, em 2013 o site Ficou Pequeno, marketplace voltado para artigos de segunda mão para crianças de 0 a 14 anos. Ele conta que o site criou oportunidades de empreender: "Muitas mães estão transformando isso em um negócio, criando os próprios brechós e até mesmo cuidando das lojinhas de outras mães".

Um fator que ele considera importante no site é a "troca afetiva" que acontece nas compras.

"Muitas pessoas recebem bilhetinhos contando a história da peça. Isso vai além do comércio, é uma relação humana", avalia Fischer.

Para Odete Khouri, sócia do brechó Compritchas Kids, a necessidade de substituir as roupas dos filhos faz com que as pessoas percam o preconceito com as roupas de segunda mão. "Recebemos muitos clientes que nunca tinham ido antes em brechós e achavam que teriam cheiro de roupa velha", conta. A loja é derivada do brechó Compritchas, que trabalha com peças para adultos, e veio da necessidade de focar no setor infantil.

Odete conta que muitos clientes são atraídos pela oportunidade de comprar roupas de marca a preços mais acessíveis. "Tem pessoas que já me pedem para avisar sempre que chegarem peças de uma marca específica", revela.

* Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

