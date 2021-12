Braskem abre inscrições para programa de estágio

Estão abertas até 9 de setembro as inscrições para 280 vagas do Programa de Estágio da Braskem. Na Bahia, são disponibilizadas 47 vagas para universitários e 13 para estudantes do curso técnico. As outras oportunidades são para São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa.

Para os universitários, as vagas são para Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas); Engenharias; Cursos de TI Logística; Biologia; Psicologia; Química e Relações Internacionais. A duração é de até dois anos.

Ns cursos técnicos, os estudantes devem cursar Automação, Automação Industrial; Edificações Elétricas, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; Manutenção, Manutenção Mecânica e Mecânica; Mecatrônica, Metalurgia, Plásticos, Química, Química Industrial, Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem, com até um ano de duração.

O processo seletivo é composto de quatro etapas: o primeiro é virtual; a segunda tem entrevistas por vídeo; a terceira é dinâmica em grupo presenciais, e por fim, entrevista presencial com os líderes da empresa.

Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale transporte, seguro de vida, férias, vale refeição e assistência médica.

