Braskem abre inscrição para estágio

A Braskem está com inscrições abertas para o programa Jovem Parceiro Odebrech Estágio Universitário, com vagas nas cidades de Salvador, Camaçari (BA), Triunfo (RS) e São Paulo.O cadastro para o programa pode ser feito até o dia 30 de abril.

Os interessados em participar do programa devem estar cursando graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Psicologia, Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Química Industrial, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas de Informação.

O objetivo do programa é prover o desenvolvimento acadêmico aliando a prática do conteúdo teórico com novos aprendizados por meio de trabalho em equipe. Através dele perfis compatíveis com a cultura da companhia também são identificados.

Os selecionados ingressarão na companhia entre os meses de julho e agosto, com estágio de duração de até dois anos com carga horária de 30 horas semanais.Os benefícios inclui bolsa auxílio competitiva, assistência médica, vale refeição ou refeitório (conforme localidade), vale transporte e seguro de vida.

Os interessados devem realizar a inscrição no site www.jovemparceiro.com.br. Veja o quadro de vagas:

