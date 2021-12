Brasileiro vence concurso de 'melhor emprego do mundo'

Um brasileiro faz parte do grupo de seis jovens escolhidos pela Austrália para um dos "seis melhores empregos do mundo", de acordo com resultados divulgados nesta sexta-feira, 21, desta competição que atraiu 330 mil candidatos de todo o mundo.

O concurso foi aberto a estudantes estrangeiros que desejassem viver aventuras, como ser blogueiro em Sydney, cuidador de cangurus no sul do país ou guarda de parque natural nas praias de Queensland.

O brasileiro Roberto Seba trabalhará como fotógrafo "lifestyle" em Melbourne.

Quanto aos outros cinco sortudos, o britânico Rich Keam terá como função visitar restaurantes, adegas, vinhas e cervejarias no oeste da Austrália, a francesa Elisa Detrez será guarda em um parque no noroeste do país, o canadense Greg Snell cuidará de animais no sul da Austrália, o irlandês Allan Dixon irá percorrer o Outback (interior selvagem da Austrália), e o americano Andrew Smith mergulhará no mundo da noite e dos festivais em Sydney.

Em 2009, a primeira edição desta campanha de apoio ao turismo atraiu 35.000 candidatos de 20 países. Ben Southall venceu o concurso e passou seis meses como guardião da paradisíaca ilha de Hamilton, na Grande Barreira de Corais.

Para esta segunda edição, o país propôs seis postos de trabalho, cada um em um estado diferente nas quatro extremidades da ilha.

Os vencedores receberão US$ 100.000 por um semestre de trabalho, que inclui salário e despesas.

Todos os vencedores devem fazer textos e fotografias para fins promocionais.

O concurso foi aberto a todos aqueles com mais de 18 anos, mas mais especificamente dirigido a jovens menores de 30 anos qualificados para obter um visto de trabalho temporário australiano, principalmente dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Japão.

Este concurso tem por objetivo promover o programa australiano de vistos de trabalho temporário, principalmente na área de turismo.

