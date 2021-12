Brasileiro gasta R$ 189 com bicho de estimação

Os brasileiros são apaixonados por pets. Pelo menos é o que diz a pesquisa inédita realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que chegou ao resultado de que 76% dos brasileiros com acesso à internet possuem bichos. No entanto é preciso muito mais do que carinho, amor e tempo para brincar com os animais, eles requerem muitos cuidados e é o que o mercado vem percebendo.

A pesquisa, realizada com internautas que são responsáveis financeiramente por um animal de estimação, afirma que o gasto mensal médio que o brasileiro tem com seu bichinho é de R$ 189, sendo que esse valor pode subir para R$ 224 nas classes A e B.

Há 21 anos no mercado, o pet center Planeta Animal sentiu um pequeno impacto da crise em 2015, mas as coisas voltaram a melhorar em 2017. Ana Gabriela Azevedo, sócia do negócio, percebe que as pessoas estão mais criteriosas com a saúde do seu bichinho. "Elas tomam empréstimo, vendem bens para manter a saúde de seus pets, principalmente quando são mais velhos", analisa. Segundo Gabriela, a forma com que as pessoas tratam seus animais de estimação hoje é totalmente diferente, eles passaram a ser mesmo parte da família e têm uma importância social na vida das pessoas.

Gabriel Matos conta que sempre tinha medo quando precisava levar seu bichinho a pet shops, porque já ouviu histórias terríveis de descuido; então, quando abriu o Meu Bixim e Eu, pet store que fica localizado na Pituba, a ideia foi de dar um conforto total ao pet. Ao lado de seu sócio, Rafaeel Ferraz, ele construiu um ambiente pensado não só para o animal, mas também para seu dono, daí o nome.

"Meu Bixim e Eu porque temos produtos para as pessoas também, como roupas, papelaria, entre outros artigos com a temática pet, e em um período já chegou ser o maior faturamento da loja", diz Gabriel. Além disso, durante os serviços eles oferecem até champanhe para os donos enquanto aguardam.

A raça shitzu é a que mais frequenta a loja, mas os gatos também são boa parte dos clientes. "Tem muita gente que sai de bairros distantes para ser atendida aqui", diz o proprietário do espaço, que oferece padaria, petiscaria e um salão de beleza com grummer, um tosador especializado em pelagem animal.

Gabriel é proprietário do Meu Bixim e Eu (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

O Planeta Animal é um hospital que realiza qualquer tipo de atendimento, inclusive emergência, pois funciona 24h. Além disso, oferece serviços de salão, hospedagem, pet shop e ambientes só para felinos. Os serviços mais procurados são as vacinas e a vermifugação. De acordo com Gabriela, em todas as unidades, são somados 500 atendimentos por mês.

Mudança de área

Ana Rosa sempre cuidou de cachorros dos seus amigos quando eles iam viajar, sem cobrar por isso. Em dezembro de 2016 , ela começou de forma mais profissional na atividade e, assim que percebeu que o negócio tinha potencial, resolveu investir no segmento. Criou uma conta no Instagram, que cresceu muito rápido e atraiu muitas pessoas. "Muitos dos meus clientes eu consegui por lá", conta.

Formada em economia, Ana deixou o trabalho como investidora e hoje ela é dog sitter. "Hospedo alguns na minha casa e alguns clientes contratam o serviço de dog walker, que é só para passear. Hoje é o que me sustenta", ressalta a dog sitter. Como sempre gostou de cachorros, o negócio começou não porque ela viu que seria algo rentável, na verdade foi algo natural e consequência de uma perda sua. "Meu cachorro faleceu no ano passado, ele tinha 14 anos e eu passei a me sentir muito sozinha, por isso ficava com o cachorro dos meus amigos, para suprir essa falta", conta.

Seu dia começa logo cedo. Às 6h da manhã está saindo para passear com os animais. Depois ela volta para casa e pega os hóspedes, que estavam sob cuidados da sua irmã Ana Luiza, em breve sócia da creche para cachorros que elas irão abrir, para brincar na quadra. À tarde brincam novamente e normalmente à noite, como eles estão bem cansados, logo se preparam para sono. O valor de seus serviços variam: para hospedagens R$ 70 em feriados e R$ 50 nos dias comuns, a diária. Já os passeios custam R$ 25, cada.

Por mais que Ana ache os cachorros fofinhos, quando o cliente entra em contato, eles marcam um encontro e preenche uma ficha de cadastro que contém todas as informações do animal. Se não estiver tudo em dia, ela não o recebe. Com esses cuidados, nunca houve nenhum problema.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

Ana Gabriela percebe as pessoas mais atentas à saúde dos bichos (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

adblock ativo