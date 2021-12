Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma boa notícia: as brasileiras estão entre as que mais empreendem em todo o mundo. O País ocupa a quinta posição no número de mulheres que lideram negócios, atrás apenas da China, Chile, Argentina e Colômbia, segundo pesquisa da Ernst & Young. A tendência de crescimento, verificada a partir de 1990, se consolidou nos últimos 10 anos, embora elas ainda fiquem atrás dos homens no quesito: 71,9% de empregadores homens contra 28,1% mulheres.

O estudo atrela o crescimento do empreendedorismo feminino a diversos fatores. A conquista da independência e autonomia foram fundamentais para a entrada e consolidação da mulher tanto no mercado de trabalho quanto nos negócios. Mas o que chama a atenção é o fato de que, cada vez mais, as mulheres são responsáveis pelo sustento dos lares no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A nova realidade, com 35% dos lares chefiados por elas, impulsiona, com mais força, o empreendedorismo feminino. Foi por esse motivo que Zenilda do Rosário, 50 anos, trocou a atividade de marisqueira pela de empreendedora. Aos 12 anos, com a morte da mãe, foi forçada a abandonar os estudos para cuidar dos oito irmãos. O que extraía do manguezal do baixo sul da Bahia era vendido para sustentar a família. Depois, com sete filhos e ainda trabalhando no mangue, teve a ideia de levantar uma lona no terreno onde morava para vender cerveja e incrementar a renda. Nascia uma empreendedora. Há sete anos, passou a servir tira-gostos. Pouco a pouco, Zenilda montou o restaurante Pedro Sorriso, a 8 quilômetros da turística Praia de Pratigi.

Em alta - No segmento de franquias, a presença das mulheres também é significativa, com 61 mil liderando esse tipo de negócio. Além disso, os empreendimentos administrados por mulheres têm ganhos 32% maiores em relação ao alcançados pelos homens. E quando o assunto é gestão, também fica comprovado que a presença delas faz diferença na lucratividade. O retorno médio sobre o patrimônio de empresas com conselho de administração heterogêneo é de 25%. Já entre os conselhos formados apenas por profissionais do sexo masculino, o retorno é de 9%. Outro indicador que comprova a eficiência feminina na gestão de negócios é o resultado obtido pelas start-ups - empresas em estágio inicial, mas com alto potencial de crescimento. Das 20 mil start-ups analisadas, segundo a Ernst & Young, obtiveram sucesso aquelas que tinham cinco ou mais mulheres, com 61% de êxito, contra 39% que não deram certo porque não contavam com mulheres no quadro.

E qual seria o diferencial das mulheres para obter esses bons resultados? A favor delas estão flexibilidade, organização, capacidade para mapear melhor as atividades diárias e persistência no negócio, acredita a gestora do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Mariza Souza Xavier. "Em todos os eventos relacionados a empreendedorismo, com diversos focos como inovação e sustentabilidade, a mulher é muito mais participativa. Não mandam representantes, elas vêm, criticam, sugerem e participam muito mais".

Outra pista é dada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Os registros mostram que mulheres buscam mais informações técnicas para gestão dos negócios. Esse número é de 36% entre elas, enquanto 21% deles fazem o mesmo. Zenilda Rosário faz parte do percentual de mulheres que foi em busca de informações para explorar melhor o potencial do empreendimento. Ela buscou a ajuda de consultores do Sebrae, que auxiliaram no planejamento e organização do negócio.

