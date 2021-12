Bichos de estimação impulsionam novos negócios

O mercado de pet no Brasil cresce, em média, 10% ao ano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Logo, investir em negócios que atendam os "melhores amigos do homem" é a alternativa de muitos empreendedores.

Em 2012, o administrador Alan Sena resolveu aproveitar sua experiência na área administrativa para investir em um pet shop. O resultado foi a inauguração do Pet Shop Central, em Nazaré.

Antes de abrir o pet, Sena fez pesquisas voltadas para o perfil de consumo da região. "Precisava saber se a maioria dos moradores tem cachorros de porte pequeno, médio ou grande", conta.

Com as informações, o administrador elaborou a estratégia de reeducação alimentar para animais de diferentes faixas de peso. Depois de pesado, o bichinho recebe a ração adequada para a sua necessidade nutricional diária.

A medida adotada por Sena é um diferencial que atrai os consumidores. Esse é o tipo de lógica que precisa ser pensada para quem vai entrar no mundo de negócios pet.

No Costa Azul, o Barney's Pet Shop foi criado "na cara e na coragem" pelo jovem Lucas Hermita, na época com 25 anos, em 2008. Ele aproveitou o dinheiro da rescisão do antigo emprego para abrir o estabelecimento.

"Não existia um plano de negócio. O objetivo era montar tudo o mais rápido possível" conta Hermita. Ele admite que a falta de organização inicial gerou gastos desnecessários para a implantação do Barney's.

Em expansão

Na medida em que obteve lucro, Hermita ampliou o negócio, antes baseado apenas na loja. Em 2014, foi acrescida ao pet shop a parte clínica. Atualmente, para abrir outro pequeno ou médio negócio no bairro, o empreendedor estipula a faixa de gasto de R$ 35 mil a R$ 45 mil.

Não é apenas o modelo de venda de produtos e o atendimento clínico que funcionam para os animais domésticos. O carinho dos donos faz com que os bichinhos sejam levados para viagens e passeios.

Já que nem todos os hotéis aceitam os animais, Luiz Duarte, terapeuta em comportamento e psicologia canina, decidiu investir em um espaço pensado para eles.

O Hotel para Cães e Gatos Cabrália, localizado em Buraquinho, Lauro de Freitas, não utiliza o método de confinamento para a hospedagem.

"Dentro de casa, os animais ficam soltos. Ninguém cria um cachorro trancado no boxe do banheiro", explica Duarte. Para não gerar o estresse nos cachorros e gatos, eles têm liberdade para caminhar por áreas delimitadas por tamanho, raça e comportamento.

Desde que montou o negócio, há cerca de quatro anos, o proprietário credita o sucesso financeiro à maneira profissional da gestão do negócio.

"Meu cliente não é o dono, mas o animal. Tenho que pensar em questões como higiene, alimentação, entretenimento, cuidado da saúde", diz Luiz Duarte.

O empreendedor admite que já perdeu noites de Natal e até Réveillon com os bichos, momentos do ano onde o estabelecimento é lotado pelos hóspedes de quatro patas.

A diária do Cabrália é de R$ 60 e o animal tem direito a ração premium, brinquedos e piscina para a natação.

*Sob a supervisão da editora cassandra Barteló

