BC reduz taxa básica de juros para 14% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 19, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto porcentual, para 14% ao ano.

A redução vai ao encontro da expectativa da maioria do mercado financeiro, segundo pesquisa do Broadcast Projeções. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 29 e 30 de novembro.

A última vez em que a taxa tinha sido reduzida foi em outubro de 2012, quando o Copom tinha cortado os juros de 7,5% para 7,25% ao ano. A taxa foi mantida nesse nível, o menor da história, até abril de 2013, mas passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho do ano passado.

