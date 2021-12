Barreiras recebe mutirão de primeiro emprego na próxima terça, 8

Um mutirão de primeiro emprego será realizado na próxima terça-feira, 8, no município de Barreiras (distante 870 km de Salvador). Podem participar dos atendimentos, jovens e adultos que tenham concluído os cursos técnicos de nível médio entre os anos de 2015 a 2017, na rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica.

O serviço será oferecido das 8h às14h, no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande, situado no bairro Flamengo. Além da populaçao de Barreiras, também poderão ser atendidos moradores dos municípios de Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cassia.

Caso o candidato atenda os critérios da vaga, será encaminhado para possível contratação com carteira assinada e todos os direitos garantidos. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar a carteira de trabalho, carteira de identidade (RG) e CPF.

