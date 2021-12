Bahiatursa abre inscrições para 140 vagas de estágio

A Bahiatursa, órgão de turismo do governo da Bahia, abre inscrições para 140 vagas de estágio nos níveis médio e universitário. Os candidatos podem se inscrever até o dia 22 pelo site do CIEE.

Para o nível médio, os estudantes precisam estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio. A remuneração fica no valor de R$ 302, mais auxílio transporte.

Já as vagas de nível universitário são direcionados aos alunos dos cursos de turismo ou turismo e hotelaria, história, letras, relações internacionais, relações públicas, direito, administração, secretariado, arquitetura (Auto CAD), jornalismo, design gráfico ou programação visual, arquivologia, biblioteconomia, serviço social, engenharia civil, sistemas da informação ou ciência da computação (área de desenvolvimento de sistema), de universidades ou faculdades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O ingresso no estágio exige que o estudante esteja cursando no momento da convocação o 3º, 4º, 5°, 6º ou 7º semestre do referido curso. O estágio para nível superior será no valor que varia de R$ 545 (administrativo) e R$ 681,25 (postos de Informações Turísticas/SAT), com auxílio transporte.

Durante a inscrição, o estudante informará a sua disponibilidade de turno para estágio, que poderá ser para o turno matutino das 8h30 às 12h30, e para o turno vespertino, das 13h30 às 17h30, no caso de estágio de nível médio e superior administrativo.

Mais informações estão disponíveis no site da Bahiatursa.‎

adblock ativo