Bahiagás abre vagas de estágio em níveis técnico e superior

A empresa Bahiagás abre seleção para estágio a partir desta quinta-feira, 16. Estudantes universitários e de cursos técnicos das cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Itabuna podem concorrer as vagas e 10% delas serão para estudantes portadores de deficiência, ao todo são 54 vagas.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) será o responsável pela seleção, que acontecerá por meio de avaliação do histórico escolar e entrevista. Os interessados devem comparecer de até o dia 31 de outubro, nos postos de atendimento do CIEE de Salvador, Feira de Santana e Itabuna, portando os documentos exigidos, Veja o edital.

As vagas são para os estudantes de Administração, Análise de Sistemas, Arquivologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação Social - Relações Públicas, Jornalismo e Produção Cultural, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Mecânica, Química, Computação, Elétrica, Civil, Produção, Sanitária e Petróleo e Gás, Processamento de Dados, Secretariado Executivo, Sistema de Informação, Técnico em Edificações e Técnico em Segurança.

A Bahiagás disponibiliza bolsa-auxílio, auxílio transporte, assistência médica e auxílio alimentação (para os que cumprem jornada de 30 horas semanais). Podem se candidatar estudantes universitários a partir do 3º semestre do curso e estudantes de nível técnico a partir do 2º semestre, oriundos de instituições de ensino reconhecidas e/ou regulamentadas pelo Ministério da Educação (MEC).

adblock ativo